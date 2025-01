UniMi, 15 gennaio giornata dedicata alla sostenibilità con incontri fra Università e imprese

Nel pomeriggio la presentazione del nuovo corso Cirsia per lo sviluppo di competenze necessarie all’utilizzo di strumenti per la rendicontazione integrata della sostenibilità. Presente anche Enrico Giovannini, presidente Asvis e già ministro del Lavoro

L’Università degli Studi di Milano promuove, il 15 gennaio 2025 presso l’Aula Malliani in via Festa del Perdono 7, due incontri dedicati alla sostenibilità rivolti non solo alla propria comunità di studio e ricerca, ma anche a esperti e specialisti nel campo delle scienze ambientali e delle imprese. Il doppio appuntamento si inserisce nella più ampia cornice delle strategie europee quali la From Farm to Fork o il Green Deal, alle quali la Statale partecipa attraverso attività di ricerca e sviluppo finanziati da progetti come Musa (Multilayered Urban Sustainability Action), che mira a promuovere la sostenibilità urbana attraverso progetti di rigenerazione e innovazione sociale.

Il primo incontro (ore 9 – 12.30) - patrocinato dall’Associazione Italiana di Agroecologia e dall’Accademia dei Georgofili - è dedicato alla funzione dell’agroecologia declinata secondo la prospettiva della microbiologia agraria, della salute dei suoli e salute ecosistemica e dell’impatto sulla salute dell'uomo e prevede importanti contributi del mondo della ricerca italiana ed europea. Il secondo incontro (14 – 17.30) - promosso da Human Hall, gruppo di ricerca multidisciplinare della Statale al servizio dell’inclusione nell’ambito del progetto Musa, in collaborazione con Planet Life Economy Foundation e l’Ufficio Sostenibilità di UniMi – è dedicato allo sviluppo di competenze per l’utilizzo di strumenti per la rendicontazione integrata della sostenibilità. Durante l’incontro saranno presentati il nuovo corso di perfezionamento in Materia di reporting di sostenibilità nato dalla collaborazione tra UniMi e Plef (corso Cirsia) e il Report di sostenibilità della Statale.

Apre l’incontro Alessandro Banterle, delegato allo Sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica della Statale, seguito da Stefano Bocchi, docente di Agronomia e Sistemi colturali erbacei e ortofloricoli, ed Emanuele Plata, referente del comitato scientifico di Planet Life Economy Foundation. Seguono gli interventi di Enrico Giovannini, docente di Statistica economica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, presidente, direttore scientifico e co-fondatore di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Adele Zaini, Researcher Phd Candidate presso Cicero - Center for International Climate Research, Pietro de Marinis, ricercatore al dipartimento di Scienze e Politiche ambientali, Clodia Vurro, docente di economia e gestione delle imprese e presidente Collegio Didattico del corso di laurea magistrale in Management of Innovation and Entrepreneurship dell’Università Statale, Claudio Riccardi (Prenatal Retail Group), Eleonora Ciscato (Diciassette), Michelangelo Anderlini (Biopap), Paolo Ricotti (Planet Life Economy Foundation). Chiude l’incontro Paola Galimberti, responsabile della Direzione Performance, Assicurazione qualità, Valutazione e Politiche di Open Science dell’Ateneo milanese.