Polimi, ecco il nuovo master in Intelligenza Artificiale e imprenditorialità

Il lancio è previsto per settembre 2026 e sono previsti stage in startup Ai con l'obiettivo che ogni studente concluda il percorso con un progetto già avviato e con i fondi per farlo crescere.

In un panorama globale in cui l’innovazione è dominata da Stati Uniti e Cina, l’Europa deve rafforzare la propria competitività. Polimi Graduate School of Management (Polimi GSoM), e Albert School, la prima Business & Data School europea, annunciano il lancio del Master in Artificial Intelligence & Entrepreneurship. Il programma, il cui lancio è previsto a Milano per Settembre 2026, è pensato per studenti ambiziosi con un solido background tecnico e una forte motivazione a trasformare le proprie idee in progetti imprenditoriali di successo. Si tratta di un’opportunità unica per coloro che vogliono creare e far crescere nuove imprese tecnologiche nel campo dell’AI, contribuendo al rafforzamento delle capacità europee a livello nazionale e transnazionale in questo settore cruciale. Polimi GSoM offre formazione manageriale di eccellenza, integrata da un apprendimento esperienziale all’avanguardia, mentre Albert School porta in dote un network internazionale e un modello educativo all’avanguardia che integra business e data science. Insieme, queste due istituzioni forniranno agli studenti le risorse e le conoscenze necessarie per padroneggiare le competenze nell’Ai e lanciare iniziative imprenditoriali innovative e di successo.

Il curriculum è strutturato per offrire un equilibrio tra teoria e pratica, con un percorso formativo disegnato a quattro mani da Albert School e Polimi GSoM. Gli studenti approfondiranno temi tecnici come machine learning avanzato, large language models (Llm) e sistemi multimodali, integrandoli con competenze fondamentali per l’imprenditoria, tra cui raccolta fondi, lancio e crescita di un’impresa, strategie di vendita, principi economici e molto altro. Questa impostazione multidisciplinare consente agli studenti di acquisire sia competenze tecniche avanzate sia abilità imprenditoriali essenziali, preparandoli a diventare leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Oltre alla formazione in aula, il programma prevede numerose esperienze pratiche. Si inizierà con uno stage di 10 settimane presso una startup Ai o una multinazionale per ideare un nuovo prodotto basato sull’intelligenza artificiale. Nel terzo semestre, gli studenti saranno guidati nello sviluppo di un progetto imprenditoriale centrato sull’Ai, collaborando strettamente con partner aziendali di diversi settori per creare applicazioni innovative.

Tra i partner figura Mistral Ai, leader europeo nell’innovazione Ai, che offrirà crediti gratuiti agli studenti per lo sviluppo delle loro soluzioni. Gli studenti torneranno poi in aula, continuando a lavorare sulle loro startup fino al Investor Day conclusivo, che coinvolgerà i principali investitori di venture capital europei, business angel e grandi aziende, chiamati a valutare e supportare i progetti presentati. L’obiettivo è che ogni studente concluda il percorso con un progetto valido già avviato e con i fondi necessari per farlo crescere. Mistral Ai, oltre a fornire i crediti gratuiti, offrirà il proprio know-how tecnico e strategico, contribuendo alla creazione di un ecosistema di innovazione a disposizione degli studenti, consentendo loro di sperimentare e innovare senza barriere economiche.

"Crediamo - afferma Floriano Bollettini, Direttore Generale di Albert School per l’Italia - nel talento imprenditoriale europeo e non accettiamo il gap d’innovazione con Stati Uniti e Cina. Con questo Master vogliamo trasformare profili tecnici in protagonisti della prossima generazione di soluzioni AI all’avanguardia". Per Federico Frattini, Dean di Polimi Graduate School of Management, "in un contesto di rapide trasformazioni guidate dall’intelligenza artificiale, Polimi Graduate School of Management vuole contribuire alla crescita di leader capaci di fare leva sull’innovazione per costruire un futuro migliore. Il nuovo Master in Intelligenza Artificiale e Imprenditorialità, sviluppato con Albert School, unisce teoria e pratica per rispondere alle sfide del presente e anticipare quelle del futuro, con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società attraverso un uso responsabile dell’IA".