Sapienza prima in Italia per ricerca di eccellenza, l'ateneo ottiene oltre 23 mln

Sono state pubblicate oggi le graduatorie relative al bando Fis2 - Fondo Italiano per la Scienza del ministero dell’Università e della Ricerca, che registrano il primato nazionale della Sapienza per il maggior numero di progetti finanziati. Con ben 16 proposte selezionate, l’Ateneo ottiene un finanziamento complessivo di 23.062.775 di euro.

“Il risultato conseguito da Sapienza – dichiara la rettrice Polimeni – conferma l’eccellenza della nostra comunità accademica e la conseguente capacità di attrarre finanziamenti con progetti di ricerca di alto valore scientifico. I progetti finanziati evidenziano certamente come questa eccellenza si distribuisca in modo omogeneo fra tutte le discipline presenti all'interno della nostra comunità accademica, ma anche la nostra dedizione ad affrontare sfide scientifiche rilevanti e di grande attualità. I risultati ottenuti – continua la Rettrice – rappresentano un riconoscimento importante per le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori: non solo contribuiscono a consolidare la reputazione di Sapienza come centro di ricerca di eccellenza a livello nazionale e internazionale, ma costituiscono per i più giovani un modello vincente a cui guardare per fare ricerca nel nostro Paese”.

La procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 – 2023, ha visto la selezione di 118 proposte progettuali a livello nazionale, con un contributo riconosciuto complessivo oltre i 190 milioni di euro. Nello specifico, i progetti finanziati sono così ripartiti: 77 per la categoria “Starting Grant”, 20 per “Consolidator Grant” e 21 per “Advanced Grant”.

L’avviso del Fondo Italiano per la Scienza, rivolto a ricercatrici e ricercatori 'emergenti', 'in carriera' ed 'affermati', "ha visto uno stanziamento per la ricerca di base di oltre 330 milioni, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, accogliendo progetti afferenti ai tre macrosettori di ricerca come determinati dall’Erc, il più prestigioso programma dedicato alla ricerca di base: Sh: Social Sciences and Humanities; Pe: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; Ls: Life Sciences", conclude la Sapienza.