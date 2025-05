Sei atenei, 50 team universitari, 35 esperti, 15 eventi: lo StartUp Day 2025 presenta i progetti delle imprese del futuro

50 progetti di impresa ideati da team di studentesse e studenti dei sei atenei dell’Emilia-Romagna si confrontano con il mercato e incontrano oltre 35 tra startup, spin-off, aziende, investitori e professionisti. Ricerca, innovazione e nuova imprenditorialità in un evento regionale condiviso, grazie al supporto della Fondazione Ecosister: è l’undicesima edizione dello StartUp Day, che vede la collaborazione tra tutti gli atenei della regione, il CNR e ART-ER, il consorzio per la promozione dell'innovazione, dell'attrattività territoriale e dello sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna. L’appuntamento è per il 23 maggio al DumBO di Bologna: oltre 15 eventi tra tavole rotonde, talk, pitch, laboratori e workshop focalizzati sulla necessità di uno sviluppo sostenibile. Una giornata pensata per fare emergere le migliori idee imprenditoriali “green” e per favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione

Ad oggi sono 880 le “startup innovative” attive in Emilia-Romagna iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese; ben il 23,4% - quasi un quarto del totale - risultano essersi iscritte durante lo scorso anno, nel corso del 2024 (fonte: Innodata). In regione l’attenzione al fenomeno startup è da sempre molto elevata, e le iniziative volte a sostenerne l’avviamento e la crescita sul territorio (azioni di sensibilizzazione, interventi formativi, finanziamenti dedicati e misure strutturali) hanno favorito la creazione di un ecosistema densamente popolato e in continua evoluzione.

Da 11 anni a Bologna StartUp Day è sinonimo di sinergia tra ricerca, innovazione e impresa: una giornata che ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di progetti imprenditoriali provenienti dal mondo accademico e studentesco e di promuovere la cultura dell’innovazione aperta e sostenibile.

Un evento che il 23 maggio accoglierà presso gli spazi del DumBO un ecosistema ricco e articolato di attori del trasferimento tecnologico e dell’imprenditorialità: 50 team universitari, veri e propri nuovi portatori di conoscenza e innovazione generata in ambito accademico, si confronteranno con oltre 35 esperti e professionisti provenienti da startup e spin-off universitari, incubatori, acceleratori e innovation hub, che operano come ponte tra ricerca e mercato.

Saranno presenti inoltre aziende leader di settore e investitori, impegnati nello sviluppo del panorama startup nazionale e internazionale, insieme a policy maker, docenti e specialisti, per discutere scenari, opportunità e prospettive della nuova imprenditorialità accademica e del suo impatto culturale e socio-economico sul territorio.

Nato nel 2015 su iniziativa dell’Università di Bologna per connettere il mondo delle startup nate in ateneo e il tessuto imprenditoriale locale, quest’anno, per la sua undicesima edizione, lo StartUp Day si allarga fino a coinvolgere tutti gli atenei dell’Emilia-Romagna – Università di Bologna, di Parma, di Modena e Reggio Emilia, di Ferrara e, relativamente alle sedi di Piacenza l’Università Cattolica e il Politecnico di Milano – assieme al CNR di Bologna, con il sostegno di ART-ER e della Fondazione Ecosister. Il calendario delle attività si articola in momenti di networking, pitch studenteschi, tavole rotonde, workshop e laboratori orientati a valorizzare le migliori idee imprenditoriali e favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione. L’evento vuole essere una vetrina dinamica delle competenze tecnologiche e delle ricadute imprenditoriali generate dal sistema universitario, sottolineando la centralità della formazione e della ricerca come motori fondamentali per lo sviluppo del territorio. Dall'edizione 2024 si segnala l’introduzione di premi volti a sostenere in modo concreto lo sviluppo imprenditoriale dei team partecipanti. In particolare, il premio Ecosister International Mindset Studenti si distingue per l’attenzione riservata a progetti che coniughino sostenibilità ambientale e visione internazionale. I vincitori della precedente edizione del premio hanno potuto prendere parte al Dublin Tech Summit 2025, un’importante occasione di crescita e confronto a livello europeo. Il riconoscimento è stato assegnato al progetto AWGreen, che propone un sistema integrato per l’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, destinato a clienti pubblici e privati, in particolare imprese di medie e grandi dimensioni. La soluzione combina tecnologie fotovoltaiche, dispositivi AWG (Atmospheric Water Generator) e un software avanzato basato su intelligenza artificiale, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, ridurre gli sprechi e contenere i costi.