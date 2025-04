Sistema immunitario, tumori e vaccini, il patologo Alberto Mantovani a Firenze per Unifi Chairs

Giovedì 3 aprile incontro pubblico in Aula Magna dell'Università. Quinto appuntamento del ciclo con studiosi d'eccellenza inaugurato per il Centenario dell’Ateneo fiorentino

Proseguono anche nel 2025 gli incontri di Unifi Chairs, il ciclo di appuntamenti con premi Nobel, studiosi d’eccellenza e personalità di chiara fama inaugurato per il centenario dell’Ateneo fiorentino e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Quinto ospite di Unifi Chairs sarà Alberto Mantovani, professore emerito di Patologia generale presso Humanitas University e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Mantovani ha contribuito al progresso delle conoscenze nel settore immunologico formulando nuovi paradigmi e identificando nuove molecole e funzioni. Membro di diverse accademie nazionali e internazionali – fra cui Accademia dei Lincei, Academia Europaea, USA National Academy of Science – è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. Per la sua attività ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Dopo l’appuntamento di ieri, 1 aprile, dedicato agli studenti dell’Ateneo fiorentino, giovedì 3 aprile Mantovani terrà un seminario aperto alla cittadinanza e ospitato in Aula Magna, dal titolo “Immunità, vaccini e stile di vita: dal cancro a COVID-19” (piazza San Marco 4 – ore 17). A dare inizio all’incontro saranno i saluti portati dalla rettrice Alessandra Petrucci. Il dibattito verterà su immunoterapia, vaccini, sistema immunitario e cancro. La partecipazione all’evento è libera, fino ad esaurimento posti.

Prima di Mantovani, per il ciclo Unifi Chairs sono stati ospiti dell’Ateneo il premio Nobel per l’Economia 2021 Guido W. Imbens, l’interprete e drammaturga Monica Guerritore, il sociologo e docente dell’University of Glasgow Desmond McNulty e il professore di Fisica e Astrofisica dell’Università di Princeton Paul J. Steinhardt.