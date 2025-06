Torino: Cristina Prandi eletta nuova Rettrice, è la prima donna nella storia dell'Ateneo

Cristina Prandi è stata eletta nuova Rettrice dell'Università di Torino con il 54,6% dei voti. Prandi, che resterà in carica fino al 2031, è la prima Rettrice nella storia dell'ateneo piemontese e prenderà il posto dell'attuale Rettore, Stefano Geuna. Sarà Prorettore invece Gianluca Cuniberti, docente di Storia Greca. La Rettrice, 60 anni, si è laureata in Scienze Biologiche all’Università di Torino, con una tesi in Sintesi Organica e ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Biologia e Biotecnologie dei funghi, studiando la produzione e caratterizzazione di un polimero naturale. Nello stesso anno è diventata ricercatrice di Chimica Organica presso l’Università del Piemonte Orientale, per poi rientrare, nel 2006, all’Università di Torino come professore associato di Chimica Organica. Dal 2017 è professoressa ordinaria nello stesso settore. Dal 2019 fino ai primi giorni del 2025 ha ricoperto il ruolo di Vice-Rettrice per la Ricerca nel campo delle Scienze naturali e agrarie, promuovendo lo sviluppo interdisciplinare, sostenendo il progresso della ricerca, realizzando iniziative finalizzate a valorizzare l’integrazione tra attività di ricerca, didattica e terza missione, e collaborando con enti pubblici e privati per favorire una migliore integrazione tra le competenze dell’Ateneo e le esigenze del tessuto socio-economico del territorio.

"Sono molto emozionata di essere la prima Rettrice di questa storica università, spero di essere la prima tra tante - dichiara Cristina Prandi, eletta nuova Rettrice dell’Università di Torino - il soffitto di cristallo diventa finalmente accessibile. Nella lunga campagna elettorale ci ha seguito passo passo una squadra allargata, ringrazio il futuro prorettore Gianluca Cuniberti e tutte e tutti quelli che ci hanno votato. Partiremo dalle azioni indicate nei primi 100 giorni con priorità riguardo l’edilizia, l’internazionalizzazione e la velocizzazione dei processi amministrativi".

"La partecipazione eccezionale registrata anche in questo secondo turno conferma la straordinaria vitalità che anima il nostro Ateneo - aggiunge Stefano Geuna, attuale Rettore dell’Università di Torino - una vitalità che, nel corso di questi anni di mandato rettorale, abbiamo avuto modo di apprezzare in molte occasioni e che abbiamo sempre riconosciuto come un autentico valore. Per questo l’abbiamo coltivata e tutelata, riconoscendola come una risorsa preziosa per l’intera comunità accademica. Anche per questo, l’esito del voto rappresenta un segnale chiaro: l’idea di un Ateneo conflittuale e negativo non rispecchia la visione della maggioranza della nostra comunità. Alla nuova Rettrice, prima donna in oltre 600 anni di storia, e al nuovo Prorettore vanno le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro al servizio dell’Università".