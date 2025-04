Via libera al Def (Dpf) dal Consiglio dei ministri

Nella riunione di mercoledì 9 aprile, il Consiglio dei ministri ha dato via libera al Def 2025 – ribattezzato Dfp, Documento di finanza pubblica - primo documento dell’anno che analizza l’andamento dei conti pubblici. Il Documento riporta una revisione della prospettiva di crescita del Pil che si attesta allo 0,6%, dunque dimezzata rispetto all’1,2% previsto nel Documento programmatico di bilancio dello scorso autunno. Pil che dovrebbe segnare +0,8% nel 2026 e +0,8% nel 2027. Per quanto riguarda il rapporto deficit/Pil viene invece confermata la stima del 3,3% per il 2025, con possibile riduzione progressiva al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. In materia fiscale il Cdm proroga dal 29 agosto al 31 dicembre 2025 il termine in cui il Governo può esercitare il potere di delega. In tema di autonomia, viene approvato in via preliminare il Disegno di legge costituzionale per la modifica degli statuti del Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Cdm, inoltre, ha licenziato in esame preliminare il Decreto del Presidente della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, un provvedimento che prevede modifiche all’organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale del Ministero, lasciando invariato il numero degli uffici di primo e secondo livello, prevedendo l’istituzione di una nuova direzione generale per le questioni di carattere cibernetico, informatico e per l’innovazione tecnologica. In ambito di sicurezza alimentare e tutela dei prodotti agroalimentari italiani, viene approvato un disegno di legge che introduce nuove tipologie di reato in merito alla contraffazione e alla truffa, con specifico riferimento al commercio di alimenti con segni mendaci, alla frode alimentare e alla cosiddetta “agripirateria”. Infine, il Governo ha dato l’ok all’attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un passaggio rilevante verso il definitivo via libera ai lavori.

Link: Comunicato stampa del Cdm n. 123