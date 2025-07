Via libera definitivo al Decreto Responsabilità erariale

Con 140 voti favorevoli, 33 contrari e 68 astenuti, tra cui i deputati del PD, il Decreto Responsabilità erariale (Dl 68/2025) ottiene l’approvazione definitiva dall’Aula della Camera, dopo il via libera ottenuto in precedenza al Senato. Ricordiamo che il provvedimento in oggetto riguarda la responsabilità dei dipendenti pubblici e degli amministratori per eventuali danni recati al bilancio dello Stato o degli Enti Pubblici. Tale responsabilità civile, nel nostro Paese ha una forma particolare che si applica a un soggetto che, nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche, provochi un danno economico per colpa o dolo. In anni recenti, tale responsabilità è stata limitata o modificata temporaneamente al fine di rendere l’azione amministrativa più rapida e fluida. Nel dettaglio, con il nuovo provvedimento appena approvato, viene introdotta una responsabilità limitata dei dirigenti e dei funzionari pubblici che non rispondono più per colpa grave, ma solo in caso di intenzione diretta di cagionare un danno. In caso di omissioni o inerzia, la responsabilità erariale, oltre che al dolo, rimane estesa anche alla colpa grave. Il provvedimento, tra l’altro, introduce il differimento dal 30 aprile al 31 dicembre 2025 del termine relativo alla disposizione che limita la responsabilità dei funzionari pubblici per danni cagionati da condotte poste in essere con dolo.

Link: Scheda del provvedimento