Via libera definitivo anche al Senato per il Decreto Bollette

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera il 16 aprile con 182 voti favorevoli e 113 contrati, anche l’Aula del Senato, nella seduta del 23 aprile, ha approvato il Decreto Bollette (Dl 19/2025) con 99 sì e 62 no. Rispetto al testo iniziale sono stati approvati e aggiunti 13 articoli, oltre ad una serie di aggiunte e commi di precedenti articoli. Tra le misure comprese nel provvedimento, un pacchetto di aiuti da 3 miliardi di euro destinati a famiglie e imprese per contrastare i rincari dei prezzi dell’energia. In particolare, è previsto un contributo straordinario di 200 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 25 mila euro, innalzabile a 500 euro per chi è già beneficiario del bonus sociale. Ulteriori 600 milioni di euro del Fondo per la transizione energetica industriale sono destinati ad agevolazioni per le forniture di gas e luce alle imprese. Il testo definitivo del decreto reca una serie di novità, tra cui segnaliamo l’esclusione dal nuovo sistema di tassazione fringe benefit per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025.

