Via libera del Senato al Decreto Albania

Il Decreto immigrazione irregolare (DL 37/2025), noto anche come Decreto Albania ha incassato l’approvazione definitiva del Senato con 90 voti favorevoli e 56 contrari. Con il provvedimento viene ampliata la possibilità di trattenere in Albania migranti irregolari e richiedenti asilo in caso presentino la domanda con fini dilatori; viene rafforzata la possibilità di trasferimento tra centri senza necessità di nuova convalida e viene estesa l’applicazione delle procedure accelerate per l’asilo anche alle zone di frontiera; vengono prorogate al 2026 le deroghe per la costruzione e l’ampliamento dei Cpr; viene autorizzata la cessione in forma gratuita di motovedette all’Albania.

Link alla scheda del decreto.