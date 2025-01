Vittorio Rizzi al DIS e le principali nomine del governo

La scorsa settimana il Governo ha provveduto ad approvare alcune nomine di rilievo, prima tra tutte, la nomina del Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. Vittorio Rizzi, attuale vicedirettore Aisi ed ex vicecapo della Polizia è il prescelto del governo per sostituire la dimissionaria Elisabetta Belloni. Nato a Bologna nel 1959, laureato in giurisprudenza, Rizzi nel 2007 diventa capo della Squadra Mobile di Roma. Promosso dirigente superiore nel 2012, a luglio viene nominato direttore del Servizio Polizia stradale. Nel 2015 passa al vertice dell’ispettorato di pubblica sicurezza di Palazzo Chigi, poi alla direzione centrale anticrimine e infine nel 2019 diventa vicecapo della polizia e direttore Centrale della Polizia Criminale, struttura interforze del dipartimento di pubblica sicurezza. A settembre dello scorso anno approda all’Aisi con l’incarico di vicedirettore. Ora la nomina a capo del Dis. “Abbiamo deciso di nominare il prefetto Vittorio Rizzi” a capo del Dis, “persona che ha alle sue spalle una carriera assolutamente prestigiosa all’interno della Polizia di Stato, un funzionario dello Stato di prim’ordine”, ha sottolineato Meloni durante la conferenza stampa.

Nell’ultimo Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa Crosetto, il Governo ha approvato la nomina a Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI) del generale di corpo d’armata dell’Esercito in servizio permanente Giovanni Maria Iannucci; su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate al dottor Vincenzo Carbone. Fabrizio Curcio, ex capo dipartimento della Protezione civile, è stato infine nominato Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, subentrando al Generale Figliuolo.