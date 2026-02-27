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Ue: Zingaretti (Pd), "Urgente investire nel digitale, serve un'Europa più unita"

27 febbraio 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A margine della conferenza "Tutta un'altra Europa" organizzata dalla delegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti è intervenuto nella tavola rotonda dedicata alla sovranità digitale, sottolineando che "credere nell'Europa oggi vuol dire cambiarla, rafforzarla, integrare, renderla più forte politicamente" e che la delegazione PD incontra a Bruxelles imprese, forze sociali, associazioni e istituzioni europee per "rappresentare con le nostre idee gli interessi italiani". Sul tema digitale ha evidenziato che la rivoluzione tecnologica sta già cambiando produzione, cultura e vita quotidiana, ma che "l'Europa e l'Italia non sono protagoniste" e devono accelerare perché i poli principali sono "cinese e americano: serve un'Europa più unita, più forte che investe".

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