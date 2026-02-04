La ministra ha postato foto su X: "Università è e deve restare luogo di libertà, confronto e rispetto. La violenza non è un'opinione"

'+ sbirri morti; + orfani; + vedove', '+ pirati - sbirri'. "Queste sono alcune delle immagini comparse negli spazi occupati dell’Università di Torino alla vigilia della manifestazione a sostegno di Askatasuna di sabato scorso. Non si tratta soltanto di uno sfregio di spazi pubblici né di una grave offesa alla comunità accademica torinese e all’intero sistema universitario italiano". Così su X la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, postando anche una foto delle scritte.

"Queste immagini - continua Bernini - rappresentano un manifesto politico esplicito: la violenza elevata a metodo di azione, l’aggressione alle forze dell’ordine rivendicata come pratica politica, l’attacco allo Stato come forma di eversione e la negazione stessa delle istituzioni democratiche. Di fronte a fatti di questa gravità, la sola condanna non è più sufficiente. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in pieno sostegno all’Università di Torino - annuncia Bernini -, intende presentare denuncia per individuare e perseguire i responsabili di questo gesto inaccettabile. L’Università è e deve restare un luogo di libertà, di confronto e di rispetto. La violenza non è un'opinione".