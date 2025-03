Un grosso cinghiale si aggira a Casal Palocco a Roma. L'animale è stato avvistato oggi, 17 febbraio, dai residenti che lo hanno filmato, mentre scorrazzava indisturbato in viale Prassilla tra le villette e, poi, attraversava la strada tra lo stupore degli automobilisti. Il video è stato postato nel gruppo 'Casalpalocco anni 70' su Facebook, scatenando commenti di diverso tenore. C'è chi si preoccupa e chiede: "Lo avete segnalato? Non interviene nessuno?". E chi la butta sul ridere: "Andrà al centro commerciale per un caffè, mi sa che mi tocca rinunciare alla mia passeggiata quotidiana". "Solo io vedo pappardelle?" scherza un altro residente della zona. "C'è così tanta spazzatura in giro a Palocco che era inevitabile l'arrivo dei cinghiali" commentano altri, aggiungendo che questo sembra un po' "spaesato".

Non è la prima volta che questi animali vengono visti avvicinarsi alla Capitale, soprattutto, nelle zone periferiche ma non solo. Si avvicinano, infatti, sempre più alle città perché vanno in cerca di cibo e lo trovano molto spesso nei cassonetti della spazzatura. Qui il filmato di due cinghiali che passeggiano sul marciapiede, all'altezza del carcere di Regina Coeli, non lontano da Trastevere e dal Vaticano. Nove anni fa a Monte Mario un esemplare veniva fotografato a cercare cibo tra i rifiuti (Le immagini).

Una famigliola di cinghiali venne anche anni fa vicino al campo da golf dell'Olgiata. "Erano sei, sette, mamma e papà con i cuccioli striati, alla buca uno solo" avevano raccontato dalla struttura all’Adnkronos, senza nascondere un po' di timore. La zona, ricca di boschi di quercia, è particolarmente apprezzata per la presenza di ghiande.