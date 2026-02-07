circle x black
Cerca nel sito
 

Fine vita, Pro Vita: "Bene chiarimento della Regione Piemonte su farmaci letali"

Antonio Brandi
Antonio Brandi
07 febbraio 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pro Vita & Famiglia prende atto con vivo apprezzamento del chiarimento giunto dall’Assessorato alla Salute della Regione Piemonte in merito a quanto riferito oggi dagli organi di stampa, secondo cui, in un documento diffuso alle ASL in tema di suicidio medicalmente assistito, la Regione stessa si sarebbe fatta carico dei costi dei farmaci letali e delle altre strumentazioni occorrenti. Sulla spettanza di tali oneri la Regione riferisce di essersi invece limitata a chiedere un opportuno chiarimento da parte del Ministero della Salute, pronunciamento che Pro Vita & Famiglia auspica possa escludere qualsiasi impiego di risorse pubbliche volte a favorire la morte dei cittadini". Così in una nota Pro Vita & Famiglia.

"D’altro canto - proseguono - va specificato anche che gli specifici tempi e le specifiche modalità di risposta alle richieste di suicidio assistito dei cittadini da parte degli enti pubblici e sanitari territoriali previste dalle ‘linee guida’ diffuse oggi dalla Regione Piemonte, sempre secondo quanto riportato in merito dagli organi di stampa, non risultano ‘obbligate’ da nessuna delle sentenze mai emesse sul tema dalla Corte Costituzionale. Richiamando con gratitudine il chiaro indirizzo politico a favore della vita, dei più fragili e del bene comune che ha da sempre meritoriamente contraddistinto l’attuale Giunta della Regione Piemonte, Pro Vita & Famiglia auspica che tale prospettiva possa pienamente manifestarsi anche nel senso di arginare, per quanto di propria competenza, la drammatica deriva eutanasica in corso in Italia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
suicidio medicalmente assistito farmaci letali eutanasia
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza