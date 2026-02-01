circle x black
Gianduiotti da Vannacci all'agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

A consegnarli Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord

Roberto Vannacci
01 febbraio 2026 | 10.11
Redazione Adnkronos
Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all'agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l'agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all'Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale.

"Ho vissuto sulla mia pelle le intemperanze degli antagonisti e le scene che ho visto ieri mi hanno fatto ribollire il sangue", ha detto Borghezio, che si è definito "vannacciano convinto", parlando con i giornalisti all'ingresso dell'ospedale.

scontri torino scontri askatasuna agente ferito askatasuna roberto vannacci mario borghezio
