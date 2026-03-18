circle x black
Cerca nel sito
 

Reggio Calabria, 29enne travolta e uccisa da auto: è caccia al pirata della strada

La giovane, di nazionalità finlandese, stava attraversando la strada in via Calabria quando è stata travolta

Un'ambulanza
Un'ambulanza
18 marzo 2026 | 09.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 29 anni è stata travolta e uccisa da un'auto nella notte, intorno alle tre, a Reggio Calabria. La persona alla guida dell'auto pirata non ha prestato soccorso alla vittima e si è dileguata a bordo del mezzo, facendo perdere le proprie tracce. La Polizia locale sta procedendo a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di risalire alla sua identità.

Secondo quanto si è appreso, la giovane, di nazionalità finlandese, stava attraversando la strada, in via Calabria, quando l'auto l'ha investita in pieno e uccisa. La 29enne sarebbe morta sul colpo: vani i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso il pm di turno della Procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
reggio calabria news cronaca news reggio calabria incidente reggio calabria pirata strada
Vedi anche
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza