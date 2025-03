Inaugurato nuovo posto di polizia al rettorato dell’università Tor Vergata

Un modo per migliorare il monitoraggio e controllo dell’area universitaria, per rendere ancora più protetta una zona fortemente frequentata ogni giorno dalla comunità universitaria, dagli studenti ai docenti al personale dipendente. Oggi, si legge in una nota, è stato inaugurato il nuovo posto di polizia presso il rettorato dell’università di Roma Tor Vergata in via Cracovia, 50, Roma, all’interno dell’edificio G.

“L’inaugurazione del nuovo posto di polizia all’interno del nostro Ateneo rappresenta un segnale concreto di attenzione alla sicurezza della comunità universitaria. - sottolinea Nathan Levialdi Ghiron, rettore di Roma Tor Vergata - Vogliamo che studentesse, studenti, docenti e personale possano vivere e lavorare in un ambiente sereno, dove il diritto allo studio e alla ricerca si accompagnano a una presenza istituzionale in grado di garantire tutela e supporto. Questo presidio frutto di una proficua collaborazione con le forze dell’ordine, conferma l’impegno dell’Ateneo nel promuovere un campus sempre più inclusivo e sicuro. Ringrazio - conclude il rettore - il questore di Roma, Roberto Massucci, per l’attenzione dedicata alla sicurezza della nostra università”.

Sulla stessa linea di vicinanza alla comunità accademica, ma soprattutto ai e alle giovani che frequentano l’ateneo anche il questore di Roma, Roberto Massucci, che con il rettore ha inaugurato il posto di polizia: “La presenza della Polizia di Stato vicino alla comunità universitaria è un importante segnale di prossimità al mondo dei giovani. A loro infatti si rivolge costantemente l’attenzione della Questura per accompagnarne la crescita su percorsi di valore fornendo gli strumenti necessari a scegliere la strada giusta”. Il posto di polizia è aperto alla cittadinanza dal lunedì al venerdì ed è raggiungibile ai numeri 06 7259.3214 – 3215 - 0265.