circle x black
Cerca nel sito
 

Incendio in casa a Massa, muore ex carabiniere. Moglie in gravi condizioni

La vittima è il 61enne Carlo Dell’Amico. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause del rogo che ha devastato l’appartamento

- Fotogramma
- Fotogramma
04 febbraio 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio divampato in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della moglie. La vittima è Carlo Dell’Amico, 61 anni, ex carabiniere nato a Carrara. La donna, trasportata d'urgenza in ospedale, sarebbe in pericolo di vita a causa di un'intossicazione da fumo.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, che hanno domato le fiamme dopo un lungo intervento. Le forze dell'ordine hanno gestito i soccorsi e i rilievi tecnici per cercare di chiarire l’origine dell’incendio, ancora sconosciuta.

Durante le operazioni di soccorso, tre carabinieri hanno riportato problemi di salute: due militari sono rimasti intossicati e il terzo ha subito un trauma a un arto. Tutti e tre sono stati medicati in ospedale in codice giallo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause del rogo che ha devastato l’appartamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
massa massa incendio oggi carlo dell'amico massa incendio
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza