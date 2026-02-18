Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è in visita al teatro Sannazaro di Napoli, distrutto all'incendio divampato la mattina del 17 febbraio. Con lui 'è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano, con cui il ministro si è intrattenuto alcuni minuti, a proposito del lavoro tuttora in corso all'interno dello stabile. Il ministro ha abbracciato la proprietaria e direttrice artistica del Sannazaro, Lara Sansone, in lacrime come il marito, Sasà Venorio.

"Siamo di fronte a una tragedia culturale, ma da questa tragedia può venire fuori una splendida forma di cooperazione tra istituzioni differenti per raggiungere l'obiettivo di creare una struttura ancora più forte che dia continuità e solidità al teatro Sannazaro che va nella direzione migliore da qui a tutti gli anni che verranno", ha detto Giuli a margine della riunione alla Prefettura, sottolineando che "l'abbraccio dato all'esterno del teatro ai gestori, è l'abbraccio che lo Stato italiano riserva a chi sta soffrendo fisicamente per una cosa del genere". "Ci siamo detti che non è un lutto permanente. Abbiamo detto alle persone che piangono questo danno enorme che noi ci siamo e che da questo momento inizia un percorso di rinascita".

Quanto alla ricostruzione dello stabile, il ministro ha spiegato che "abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà attraverso la cooperazione con i gestori e proprietari, come istituzioni locali e nazionali, a raggiungere il prima possibile l'obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro senza che, come avete già saputo, la programmazione delle attività del teatro venga meno. Napoli c'è, perché la Regione Campania c'è e oggi vedete anche il ministro della Cultura che vi assicura il massimo sforzo del governo Meloni, in particolare per questioni di cooperazione e di intervento".

Giuli ha spiegato che "ci sono diversi formule, naturalmente pubblico e privato dovranno cooperare, ma già lo stanno facendo se non altro sentendosi e vedendosi con questa tempestività, quindi stiamo dando un messaggio positivo e di grande ottimismo: pubblico e privato lavorano per lo stesso obiettivo e naturalmente di fronte a una tragedia del genere tutti siamo mossi dallo stesso istinto e dalla stessa volontà. Daremo un buon esempio".

Quanto alle cifre, "non si possono improvvisare, anche perché in genere le correggiamo al rialzo. Su questo potete star certi. Ripeto, ogni sforzo da parte pubblica e privata è ben accetto ed è già in previsione. Quindi state certi che non sarà una questione economica, piuttosto sui tempi e sui modi".

Il Sannazaro "tornerà com'era prima. Ve lo prometto", ha assicurato ieri Giuli.