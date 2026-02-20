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Auto finisce fuori strada, un morto e due feriti tra Trani e Barletta

I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che si è completamente distrutta

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
20 febbraio 2026 | 08.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie è di un morto e due feriti, tra i quali un minorenne, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte alle 2 sulla strada che collega Trani a Barletta. Erano a bordo di una Volkswagen Golf uscita fuori strada forse a causa dell'alta velocità. Un 32enne di Trani è morto sul colpo mentre un minorenne (del 2008) è ricoverato all'ospedale di Barletta in gravi condizioni ma non appare in pericolo di vita. Un terzo giovane, di 21 anni, è stato ricoverato all'ospedale di Andria ma ha riportato ferite lievi.

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incidente stradale incidente trani barletta trani barletta incidente mortale
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