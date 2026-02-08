Una serie di perturbazioni sta colpendo l'Italia da giorni senza sosta, portando piogge abbondanti in pianura e nevicate generose sulle Alpi. Un ottimo tempismo per Milano Cortina 2026. E le previsioni per i prossimi giorni non mostrano segnali di cedimento: il maltempo continuerà a essere il protagonista indiscusso.

Fino alla seconda metà della prossima settimana, dovremo tenere gli ombrelli a portata di mano mentre nuovi impulsi instabili attraverseranno la Penisola. Le temperature rimarranno su valori tutto sommato miti per il periodo, tipici delle correnti oceaniche, mantenendo lo zero termico a quote medie e favorendo piogge persistenti a bassa quota sottolinea iLMeteo.it.

Tuttavia, in coincidenza con San Valentino, i modelli matematici iniziano a intravedere un cambiamento radicale della circolazione. Superata la metà del mese, il flusso atlantico potrebbe alzarsi di latitudine, lasciando spazio a una possibile svolta fredda proprio verso il 14 febbraio. Se confermata, questa tendenza porterebbe un tracollo termico verticale, trasformando la pioggia in neve fino a quote molto basse e regalando un volto più crudo all'inverno sull’Europa e in parte anche sull’Italia.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 8 febbraio - Al Nord: nubi in aumento, piogge in Liguria. Al Centro: molto nuvoloso, piovaschi sulle tirreniche dal pomeriggio. Al Sud: peggiora in Sardegna, entro sera anche altrove.

Domani, lunedì 9 febbraio - Al Nord: coperto, poche piogge. Al Centro: coperto con piogge sparse. Al Sud: instabile con precipitazioni sparse.

Martedì 10 febbraio - Al Nord: molte nubi, rare piogge, peggiora in serata. Al Centro: molto nuvoloso, piogge specie sulle Tirreniche. Al Sud: variabile, piogge sparse.

Tendenza: altre perturbazioni interesseranno l’Italia, specie le tirreniche.