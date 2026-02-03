Società: Della Vedova (+Europa), 'lavoro Associazione nazionale vittime civili di guerra molto prezioso'

"Noi da tempo seguiamo istituzionalmente le iniziative dell'Anvcg. Un impegno di sensibilizzazione rispetto ai danni dei conflitti e anche rispetto alla necessità di avere cura delle vittime. Quello dell'associazione è un lavoro preziosissimo e noi siamo qui a testimoniarlo". A dirlo Benedetto Della Vedova, Ufficio presidenza della Camera dei Deputati, intervenendo all'incontro organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Anvcg, presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma per celebrare la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.