circle x black
Cerca nel sito
 

Società: Della Vedova (+Europa), 'lavoro Associazione nazionale vittime civili di guerra molto prezioso'

03 febbraio 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Noi da tempo seguiamo istituzionalmente le iniziative dell'Anvcg. Un impegno di sensibilizzazione rispetto ai danni dei conflitti e anche rispetto alla necessità di avere cura delle vittime. Quello dell'associazione è un lavoro preziosissimo e noi siamo qui a testimoniarlo". A dirlo Benedetto Della Vedova, Ufficio presidenza della Camera dei Deputati, intervenendo all'incontro organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Anvcg, presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma per celebrare la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza