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E' morto Umberto Bossi, addio al fondatore della Lega: aveva 84 anni

Tajani: "Piango un politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia"

Umberto Bossi - Afp
Umberto Bossi - Afp
19 marzo 2026 | 21.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto Umberto Bossi. Il fondatore e storico leader della Lega si è spento a Varese, aveva 84 anni.

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"Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace", scrive su X il ministro degli Esteri e leader di Fi, Antonio Tajani.

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