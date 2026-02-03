Società: Rocca (Regione Lazio), 'multilateralismo a rischio, necessario ritrovare condivisione valori'

"Credo che, a prescindere dalla collocazione politica, sia necessario ritrovarci tutti insieme all'interno di valori condivisi. Ciò è a rischio, così come è a rischio anche il multilateralismo, quindi la capacità degli Stati di dialogare e trovare soluzioni laddove è nato il diritto internazionale umanitario, quel diritto che protegge i civili, i più deboli e gli indifesi che non hanno nessuna responsabilità all'interno di un conflitto armato". Così, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, in occasione dell'evento di celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Anvcg, presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma.