Arte, la collezione della Farnesina compie 25 anni: una mostra la celebra

La collezione d'arte contemporanea della Farnesina compie 25 anni e li festeggia con una mostra che attraverserà l'Europa dalla prossima primavera fino alla fine del 2025. A curarla è stata chiamata Benedetta Carpi de Resmini, selezionata attraverso un bando pubblico del ministero degli Esteri, che ha scelto il tema "Identità e confine". "Il contesto europeo - racconta in un'intervista all'Adnkronos - è stato scelto perché siamo un Paese al centro dell'Europa e vogliamo raccontare le diverse realtà, dell'Europa orientale, centrale e di quella che si affaccia sul Mediterraneo". Il tema, invece, "esplora l'interazione tra essere umano e natura, concentrandosi su tematiche come l'identità e il conflitto, ma con un focus sulla crisi ambientale e su quelle che sono le eredità della globalizzazione e le fratture sociali, comprese le migrazioni", spiega Carpi.

A essere esposte negli istituti di cultura delle città che saranno scelte per rappresentare le tre aree geografiche saranno una trentina di opere di 17 artiste e, unico uomo, di Mario Merz. "Ho scelto di focalizzarmi sulle artiste, perché da secoli le donne sono legate all'idea della madre terra - è la motivazione della curatrice - e parlando di terra intesa in senso ambientale ed antropologico mi interessava riflettere una visione di artista al femminile. E' incluso in questa nostra idea un concetto che corre come un fil rouge attraverso l'opera esposta dell'unico artista uomo, Mario Merz, "Fibonacci": quella della donna che non è nata dalla costola di Adamo, ma è l'esito di una crescita naturale, biologica e scientifica".

Carpi de Resmini, direttrice di Latitudo Art Projects, ha già individuato le artiste in mostra, "quasi tutte giovani o abbastanza giovani per mostrare quanto la collezione della Farnesina si arricchisce costantemente di opere di nuove generazioni, mettendo in risalto le nuove voci che hanno reinterpretato le esperienze delle cosiddette pioniere".

La mostra "viaggerà in più luoghi" - in prevalenza negli Istituti di cultura e poi anche in altri luoghi delle città individuate - e potrebbe essere replicata negli anni successivi. "In ognuno di questi luoghi - racconta ancora la curatrice - ci saranno dei dialoghi e dei confronti diretti anche con artiste locali" per parlare delle opere in mostra, che "spaziano da video a fotografie a disegni fino a installazioni e opere su tessute e quadri". "Tutte parte della collezione della Farnesina che raccoglie opere che hanno creato la storia dell'arte italiana dagli anni Cinquanta del '900 a oggi", conclude Carpi de Resmini.