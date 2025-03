Editori e creator: Moccia, Masella e Molinaro lanciano Tomodachi Press

I content creator Dario Moccia, Davide Masella e Luca Molinaro hanno fondato una nuova casa editrice, Tomodachi Press. L'hanno annunciato ieri, sui loro social. Tomodachi Press si occuperà, così come recita la descrizione ufficiale, di "carte collezionabili, libri illustrati, fumetti e giochi da tavolo".

Il primo progetto sarà un set di carte, illustrato da 77 artisti e supervisionato dallo stesso Moccia. Per ora, il titolo è "Project Legacy". Il 18 febbraio, sempre sui social ufficiali di Moccia, Molinaro, Masella e Tomodachi Press, verranno rivelati altri dettagli.

Insieme, tra Instagram, Twitch e Youtube, Molinaro, Moccia e Masella sono seguiti da quasi 2 milioni di follower. Pochi mesi fa, Moccia ha lavorato, curandone la direzione artistica, al set di carte collezionabili Disney Anthology, pubblicato da Panini Comics e andato rapidamente esaurito. Molinaro, invece, è anche il co-fondatore e CFO di MangaYo, uno degli store online di manga più seguiti e trafficati in Italia. Masella può vantare esperienze sia nell'eventistica che nella produzione e sviluppo.

Moccia, Molinaro e Masella hanno deciso di aprire una nuova casa editrice per poter sviluppare in completa autonomia i progetti che hanno in mente. In passato, hanno provato a collaborare con altre realtà, ma hanno sempre fatto molta fatica nel trovare un riscontro.

Sul profilo ufficiale di Tomodachi Press, c'è scritto che è "alla ricerca di un'editoria diversa, che abbia un'attenzione speciale per i dettagli, l'estetica, la qualità e la sperimentazione, assicurando al pubblico dei progetti sorprendenti". Tomodachi Press, continua il comunicato, "intende dedicarsi a un numero limitato di produzioni all'anno e lo farà con cura e taglio artigianali".