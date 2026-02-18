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Bce, media: "Lagarde verso addio prima di scadenza mandato"

Lo scrive il 'Financial Times': "Per dare possibilità a Macron e Merz di scegliere successore prima di presidenziali in Francia"

Christine Lagarde - (Afp)
Christine Lagarde - (Afp)
18 febbraio 2026 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato che dura 8 anni e che scadrà nel 2027. Lo scrive il 'Financial Times' spiegando come, con questa scelta, Lagarde darebbe la possibilità al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz di scegliere un successore prima delle elezioni presidenziali francesi.

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La Bce smentisce i rumours di dimissioni anticipate. “La presidente Lagarde è totalmente concentrata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato”, afferma la Banca centrale, come riportato su Ft.

In lizza per la successione a Francoforte ci sarebbero, l'ex governatore della banca centrale spagnola Pablo Hernández de Cos e il suo omologo olandese Klaas Knot. Interessati alla poltrona dell'istituto centrale europeo anche Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce e apparentemente anche il presidente della Bundesbank Joachim Nagel.

La decisione di Lagarde appare in linea con quella del governatore della banca centrale francese François Villeroy de Galhau, che questo mese ha annunciato che si dimetterà a giugno, 18 mesi prima della scadenza del mandato. Una scelta che molti osservatori hanno attribuito alla volontà di lasciare campo a Macron per indicare il successore.

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BCE Lagarde lagarde bce lagarde bce mandato christine lagarde addio bce
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