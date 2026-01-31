ISEE 2026, cosa esce e cosa entra nel calcolo

Calcolo ISEE 2026 alla prova delle novità: prima casa con nuove regole, cambiano le maggiorazioni per le famiglie con figli. L’attestazione rilasciata dall’INPS si aggiorna e ulteriori modifiche arrivano dal decreto PNRR

ISEE 2026 alla prova delle prime novità. Il nuovo anno segna un cambio di passo importante alle regole relative all’attestazione rilasciata dall’INPS che consente l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Per le attestazioni rilasciate dal 1° gennaio, sul portale INPS è possibile scaricare il prospetto contenente il calcolo aggiornato alle novità sulla prima casa e sulle maggiorazioni per i figli.

Le modifiche incideranno ai fini di cinque agevolazioni, e si affiancano alle ulteriori modifiche previste dalla Manovra 2026 sulle quali si attende la messa a terra delle regole.

Dal decreto PNRR approvato in Consiglio dei Ministri il 29 gennaio arrivano inoltre misure di semplificazione anche sul fronte dell’ISEE: si va verso l’acquisizione automatica da parte di comuni, scuole, università e Pubblica Amministrazione.

ISEE 2026, come cambia il calcolo

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento che fotografa la situazione finanziaria di contribuenti e famiglie. Nel 2026 il calcolo cambia forma, da un lato con il fine di premiare la natalità e in parallelo per valorizzare i patrimoni detenuti nelle nuove forme di ricchezza digitali.

Prima di scendere nell’analisi delle novità, è bene partire ricordando che per ottenere l'ISEE 2026 è necessario predisporre dei dati reddituali e patrimoniali dei due anni precedenti.

Nel caso specifico, per l’anno in corso si dovrà tener conto delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2024 (presentate nel 2025). Nell’ISEE rientrano tutti i redditi percepiti e i patrimoni (case, conti correnti, investimenti) posseduti nel 2024 da ogni membro del nucleo familiare.

Il valore ISEE non è una semplice somma algebrica, ma viene calcolato attraverso la scala di equivalenza, un coefficiente che cresce all'aumentare dei componenti del nucleo.

Ed è questo uno dei punti sui quali è intervenuta la Legge di Bilancio 2026. Per favorire le famiglie numerose, sono state introdotte maggiorazioni extra valide

esclusivamente per cinque prestazioni (Assegno Unico, ADI, SFL, Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati).

In parallelo, per chi è proprietario della casa in cui vive, la franchigia (ovvero la quota di valore dell'immobile che non viene conteggiata) aumenta sensibilmente per le 5 agevolazioni principali citate sopra.

Dalla soglia di 52.500 euro si passa al valore di 91.500 euro, ulteriormente incrementato a 120.000 euro per chi risiede nelle grandi città e con un rialzo di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il primo.

Calcolo ISEE 2026, novità in un prospetto separato

Chi ha richiesto l’ISEE aggiornato nelle prime settimane del nuovo anno ha dovuto far fronte a una situazione invariata.

Le DSU rilasciate dall’INPS non accolgono al momento le novità di cui sopra, ma è in un prospetto separato scaricabile sul Portale Unico ISEE che è possibile consultare la prova pratica delle nuove regole di calcolo.

Con il messaggio n. 213 pubblicato il 22 gennaio l’INPS ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità transitorie, mettendo a disposizione una procedura di consultazione manuale dell’ISEE per specifiche prestazioni e per la famiglia.

L’accesso alla nuova funzionalità è subordinato all’autenticazione tramite credenziali di identità digitale di livello 2 o superiore (SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS) e, nella sezione del Portale Unico dedicato alla consultazione e alla gestione dell’ISEE, è possibile visualizzare il valore aggiornato alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

È opportuno sottolineare che la piena attuazione delle modifiche al calcolo introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 porta alla necessità di un aggiornamento dei moduli e delle istruzioni per la compilazione della DSU ai fini ISEE ma, in ogni caso, l’ISEE procederà al ricalcolo automatico delle attestazioni già presentate dal 1° gennaio senza necessità di nuovi oneri per i richiedenti.

ISEE 2026, cosa esce e cosa entra nel calcolo

Alle novità introdotte dalla Manovra 2026 che alleggeriscono il calcolo dell’ISEE si affiancano le modifiche che già lo scorso anno hanno rivisitato le regole.

Si ricorda che dal 2025 è escluso dal calcolo il risparmio in prodotti garantiti dallo Stato. BOT, BTP, CCT, Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di risparmio postale non incidono sull’ISEE fino alla soglia di 50.000 euro totali.

Al contrario però è bene puntare l’attenzione anche su cosa è destinato a entrare nell’ISEE. La Legge di Bilancio 2026 prevede l’obbligo di dichiarare gli asset digitali, ossia le criptovalute, così come i flussi di denaro verso l’estero. L’operatività di queste modifiche è tuttavia subordinata all’emanazione di uno specifico decreto attuativo.

ISEE automatico per università, scuola e comuni

Nel percorso di revisione dell’ISEE è bene evidenziare anche le più recenti novità che incidono sul calcolo.

Il decreto PNRR approvato in Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026 prevede una semplificazione nell’ottica di ridurre all’osso domande e documenti da parte dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate.

Si prevede in particolare l’accesso diretto ai dati ISEE da parte di scuole, comuni, università e altri enti, che potranno acquisire d’ufficio dall’INPS i dati necessari per l’erogazione di bonus e agevolazioni.

Una novità che partirà nell’immediato, con l’entrata in vigore del nuovo decreto atteso ora in Gazzetta Ufficiale dopo l’ok da parte del Consiglio dei Ministri