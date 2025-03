Su Unicredit-Commerz: "La controllata Hvb doveva essere una premessa da enfatizzare anche per ammansire il freno politico con cui si sta scontrando Orcel"

Il futuro delle banche è un campo di battaglia. Quelle ben posizionate vincono: le altre rischiano di essere inglobate, scomparire o sfumare in secondo piano. Gli esperti lo chiamano "risiko bancario": danzano Unicredit con Bpm e Commerz, Mps con Mediobanca e da ultimo Bper con Banca popolare di Sondrio. Ultima notizia dal fronte: Unipol, che è azionista di entrambe, dà il via libera all'offerta di Bper sulla Popolare di Sondrio e prevede la crescita dei numeri per il 2024. Cosa sta succedendo? Ne parla all'Adnkronos Fabio Caldato, Portfolio manager di AcomeA Sgr.

Unipol benedice le nozze fra Bper e PopSondrio. A cosa punta il colosso di Cimbri?

"Il progetto di Unipol nasce ben prima della recente effervescenza in ambito bancario italiano. Esiste una visione di lungo termine e non speculativa. Fatta questa doverosa premessa, l’obiettivo è la creazione di un gruppo solido bancario con una evidente partnership con il gruppo assicurativo a monte, che potrà competere con gli altri colossi finanziari che si stanno man mano delineando".

Unipol è azionista di entrambe le banche

"La strategia è, mi ripeto, quella di creare un gruppo bancario e assicurativo solido, distribuito sul territorio e con sinergie intra gruppo".

I valtellinesi si oppongono, qualcuno paventa un rischio per le Pmi della zona: è concreto?

"Non vediamo rischi concreti in tal senso. Bper ha ampiamente dimostrato di poter dialogare col territorio (che esprime un settore industriale di punta) e potrà condividere con Sondrio tale attività".

In generale qualche analista sottolinea che queste operazioni di consolidamento bancario possono mettere a rischio le linee di credito per le Pmi. Si parla ad esempio di Unicredit su Banco Bpm.

"Non vi sono rischi sulle linee di credito, ma forse una selezione quantitativa e meno qualitativa, che talvolta potrebbe sembrare miope. Il trend globale è da anni di questo tipo e le aziende italiane, storicamente sotto capitalizzate e familiari, per competere globalmente devono allinearsi ai trend".

D'accordo, ma a cosa serve questo consolidamento bancario?

"Il consolidamento bancario irrobustisce il sistema ed è un fenomeno inevitabile ed inesorabile. Non indolore".

A proposito si parla di nozze tra Unicredit e Commerz: a cosa serve avere un colosso europeo bancario?

"Il passaggio successivo, rispetto alle analisi precedenti, è quello che varca i confini nazionali. Un istituto bancario come Unicredit ha una massa critica tale da costringerla a guardare a nord delle Alpi per il suo sviluppo inorganico. Vorrei ricordare un aspetto che viene spesso dimenticato.."

Mi dica

"Unicredit agisce con un ruolo rilevante in Germania da molti anni attraverso la controllata Hvb. Parliamo di una banca che quindi conosce in dettaglio le dinamiche teutoniche. Probabilmente , questa doveva essere una premessa da enfatizzare anche per ammansire il freno politico con cui si sta scontrando Orcel". (di Andrea Persili)