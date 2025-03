10eLotto, sfilza di premi dal Piemonte al Lazio: ad Orbassanoun '9' da 100.000 euro

Il 10eLotto ha premiato di gran lunga Piemonte e Lazio in occasione delle ultime estrazioni. In Piemonte la più alta vincita è stata realizzata in provincia di Torino, precisamente ad Orbassano, grazie ad un '9' da ben 100.000 euro. Il fortunato giocatore ha effettuato una giocata da 4 euro nella modalità Frequente (ogni 5 minuti). Sempre con la stessa modalità anche a Torino si è potuto festeggiare un '8' da 10.000 euro a fronte di una giocata da 3 euro.

Scendendo più giù, anche nel Lazio il 10eLotto ha portato parecchia fortuna. Due le vincite realizzate, la più alta è stata conseguita a Supino, comune di poco più di 4500 abitanti in provincia di Frosinone, grazie ad un '9' da 100.000 euro con una giocata effettuata da 4 euro. Un'altra vincita, in questo caso di 50.000 euro nella modalità Frequente, è stata centrata ad Olevano Romano, comune di poco più di 6.300 abitanti in provincia di Roma.