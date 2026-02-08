circle x black
Cerca nel sito
 

Francia, valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran

E' il villaggio più alto delle Alpi francesi. Le valanghe hanno già causato la morte di oltre 20 sciatori nelle Alpi francesi, svizzere e austriache in questa stagione

Una valanga - (Afp)
Una valanga - (Afp)
08 febbraio 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una valanga ha ucciso due sciatori nei pressi del villaggio di Saint-Veran, noto per essere il villaggio più alto delle Alpi francesi. Le due vittime, una nata nel 1997 e l'altra nel 1991, facevano parte di un gruppo di quattro sciatori senza guida colpiti da una valanga "di grandi dimensioni", che ha travolto il versante nord della vetta del monte Tete de Longet. A riferirne all'Afp è stato la procuratrice di Gap Marion Lozac'hmeur. Gli altri due sciatori sono rimasti illesi, ha aggiunto Lozac'hmeur.

Le valanghe hanno già causato la morte di oltre 20 sciatori nelle Alpi francesi, svizzere e austriache in questa stagione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alpi francesi francia news alpi francesi valanga valanga saint veran
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza