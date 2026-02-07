circle x black
Cerca nel sito
 

Iran: "Pronti ad accordo rassicurante sul nucleare". Trump: "Colloqui prossima settimana"

Il presidente Usa ha definito il primo round di colloqui a Muscat "molto buono", ma valuta dazi aggiuntivi ai paesi che continuano a commerciare con Teheran. Araghchi: "Pronti ad accordo, ma su missili non si negozia"

Iran:
07 febbraio 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'Iran vuole un accordo" sul dossier nucleare: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Trump ha dichiarato che gli incontri diplomatici tra la delegazione americana e i rappresentanti iraniani, svoltisi ieri a Muscat (Oman) sotto mediazione omanita, sono stati “molto buoni” e ha aggiunto che "c'è tutto il tempo per un accordo" ribadendo tuttavia che l’obiettivo rimane quello di impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari.

La posizione di Teheran

L’Iran, dal canto suo, si dice "pronto" a un accordo "rassicurante" sul proprio programma nucleare, ma ribadisce che l’arricchimento dell’uranio è "un diritto" e "deve continuare". Secondo quanto ha affermato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi in un’intervista ad Al Jazeera, rilanciata sul suo canale Telegram, "nemmeno con i bombardamenti potrebbero distruggere le nostre capacità". "Siamo pronti a un accordo rassicurante sull’arricchimento", ha aggiunto.

Araghchi ha inoltre escluso qualsiasi negoziato sul programma missilistico iraniano: "Né ora né in futuro ci saranno trattative sui missili, perché è una questione di difesa". Secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale Irna, all’indomani dei colloqui indiretti in Oman, "al momento non è stata fissata una data precisa per un secondo round di negoziati, ma noi e Washington pensiamo debbano tenersi presto".

Il ministro ha infine avvertito che "e Washington dovesse attaccarci non c'è possibilità di colpire il suolo americano, ma attaccheremmo le loro basi nella regione".

La minaccia di dazi

Parallelamente allo slancio diplomatico, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che autorizza l’imposizione di dazi aggiuntivi sugli Stati che continuano a commerciare con Teheran. Il testo non specifica l'aliquota che potrebbe essere imposta, ma utilizza il 25% come esempio e afferma che si applicherà ai beni importati negli Stati Uniti da qualsiasi nazione che "acquisti, importi o acquisisca in altro modo beni o servizi dall'Iran, direttamente o indirettamente".

L'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, spiega la Casa Bianca, "istituisce una procedura per imporre dazi ai Paesi che acquistano beni o servizi dall’Iran, al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti". Il presidente degli Stati Uniti può modificare l’Ordine qualora le circostanze cambino, in risposta a ritorsioni, oppure se l’Iran o un Paese interessato adottano misure significative per affrontare l’emergenza nazionale e allinearsi agli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale, politica estera ed economia. L’Ordine autorizza il Segretario di Stato, il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad adottare tutte le azioni necessarie, inclusa l’emanazione di norme e linee guida, per attuare il sistema tariffario e le misure correlate.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
colloqui dazi armi nucleari iran news iran trump iran usa iran nucleare iran guerra iran stati uniti
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza