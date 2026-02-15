Il ministro degli Esteri Antonio Tajani svolgerà comunicazioni in aula alla Camera sul 'Board of peace' per Gaza martedì 17 febbraio alle 13.30. Lo comunica la Camera dei Deputati. Secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni e il vicempremier si sono sentiti per un confronto sui temi all'ordine del giorno.

Attacca intanto l'opposizione. "Mi chiedo fino a che punto Giorgia Meloni vuole umiliare la tradizione diplomatica di questo Paese per non scontentare Trump. Ieri ha dichiarato che l'Italia parteciperà come osservatore speciale al Board of peace di Trump che è un club a pagamento, ideato per rimpiazzare le Nazioni Unite. Quello che sta facendo aggira la Costituzione che parla molto chiaramente del fatto che non possiamo come Italia partecipare a degli organismi sovranazionali non in condizioni di parità", afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa a Bari, a sostegno della campagna 'Vota No per difendere la Costituzione'.

Attacchi di Israele sulla Striscia

E' di almeno 11 morti il bilancio dei palestinesi che sono stati uccisi dall'alba nella Striscia di Gaza a causa dei raid aerei israeliani nell'enclave palestinese. Lo rende noto l'agenzia di difesa civile di Gaza, spiegando che un attacco ha colpito sfollati nel nord dell'enclave palestinese mentre un secondo ha colpito l'area di Khan Younis.

Secondo un funzionario israeliano gli attacchi sono stati lanciati dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l'esercito ha definito una "palese violazione" del cessate il fuoco.