Massiccio attacco della Russia all'Ucraina oggi 17 febbraio nel giorno del terzo round di colloqui trilaterali con gli Stati Uniti a Ginevra per tentare di porre fine a quattro anni di logorante conflitto.

I negoziati in Svizzera sono cominciati nel primo pomeriggio. Il Cremlino mette le mani rispetto ad eventuali risultati. "Non penso che ci si debbano aspettare notizie oggi perché, come sapete, il lavoro proseguirà domani. Non abbiamo in programma di fare dichiarazioni o osservazioni", ha dichiarato il portavoce, Dmitry Peskov.

I colloqui odierni arrivano dopo due round di negoziati ad Abu Dhabi tra fine gennaio e inizio febbraio. "L'Ucraina farebbe bene a sedersi velocemente al tavolo delle trattative", ha detto Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn.

Zelensky: "Impiegati quasi 400 droni e 29 missili"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il "massiccio attacco russo" nel giorno dei colloqui di Ginevra. "Sono in corso le operazioni di soccorso e ripristino in molte regioni dopo un massiccio attacco russo - si legge in un suo post su X - E' stato un attacco combinato, studiato in modo deliberato per provocare il maggior danno possibile al nostro settore dell'energia. Sono stati impiegati quasi 400 droni e 29 missili di diverso tipo, anche balistici. Un numero significativo è stato abbattuto".

A Odessa, precisa Zelensky nel post, "decine di migliaia di persone sono senza riscaldamento e senza acqua dopo l'attacco con droni". "Sono in totale 12 le regioni colpite - aggiunge - e purtroppo nove persone sono rimaste ferite, anche bambini". Segnalati danni in "più di dieci palazzi" e sull'infrastruttura ferroviaria.

Per Zelensky, "i partner devono rispondere a tutti questi attacchi contro la vita" e "la Russia deve rispondere per la sua aggressione". "La nostra diplomazia sarà più efficace se ci saranno giustizia e forza", scrive ancora citando "la pressione tramite le sanzioni" contro la Russia e il "sostegno rapido per l'Esercito ucraino e la nostra difesa aerea". "Perché la pace sia reale e giusta - conclude - l'azione deve prendere di mira l'unica fonte di questa aggressione, perché è Mosca che continua a uccidere, che continua con gli attacchi massicci e gli assalti".

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha denunciato "l'entità con cui la Russia disprezza gli sforzi di pace" parlando del massiccio attacco i cui "principali obiettivi" sono state "infrastrutture civili e del settore dell'energia". "Mosca capisce solo la lingua della pressione - insiste - Non prenderà in modo serio la diplomazia se non supportata dalla forza".

"Sono cruciali nuovi pacchetti di sanzioni, blocco della flotta ombra, divieto sui servizi marittimi, divieto di ingresso per chi partecipa all'aggressione russa - prosegue - Solo la nostra unità e forza porrà fine a questa guerra" che sta per entrare nel quarto anno, dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata il 24 febbraio del 2022.

Il vertice in corso a Ginevra

La delegazione russa, più ampia rispetto agli incontri precedenti è guidata - come riferito da Peskov - dall’assistente presidenziale, Vladimir Medinsky, giudicato un 'falco' dagli ucraini che temono che la sua presenza possa indicare un ulteriore irrigidimento delle posizioni di Mosca (ha preso il posto del capo dell'intelligence militare Igor Kostyukov). Presente anche il capo dell’intelligence militare Igor Kostyukov. L’inviato speciale di Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, parteciperà invece a un gruppo di lavoro separato sulle questioni economiche.

Confermata la squadra ucraina composta, come nei precedenti incontri, dal segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, Rustem Umerov, dal capo di gabinetto di Volodymir Zelensky, Kyrylo Budanov e altri funzionari al seguito.

I territori occupati dalla Russia al centro dei negoziati

Secondo quanto affermato ieri da Peskov, i colloqui affronteranno le "questioni principali" riguardanti i territori e "tutto ciò che è legato alle richieste che abbiamo avanzato. Questa è la ragione per cui - ha spiegato - è richiesta la presenza del nostro capo negoziatore, Vladimir Medinsky". Un segnale che conferma la linea intransigente di Mosca sugli avamposti conquistati. Era stato proprio Medinsky infatti durante i negoziati a Istanbul del 2025 ad avvertire che se Kiev non avesse accettato le condizioni russe, l'esercito avrebbe potuto avanzare ulteriormente e conquistare nuovi territori continuando la guerra all'infinito.

Nonostante le tensioni delle ultime ore gli Stati Uniti restano comunque fiduciosi in un possibile sblocco delle impasse e rivendicano il loro ruolo di mediazione. Gli Stati Uniti, ha affermato ieri da Budapest il Segretario di Stato Marco Rubio sembrano essere "l'unica nazione sulla Terra" in grado di portare rappresentanti ucraini e russi "al tavolo per parlare". "Non voglio insultare nessuno, ma le Nazioni Unite non sono in grado di farlo, non c'è un altro Paese in Europa che è stato in grado di farlo".

"Noi - ha chiarito - non siamo cercando di imporre un accordo a nessuno, non stiamo cercando di costringere nessuno ad accettare un accordo che non vogliono. Vogliamo solo aiutarli, perché pensiamo che sia una guerra incredibilmente dannosa, incredibilmente distruttiva". Rubio infine ha sottolineato che Trump ha investito "un'enorme quantità di tempo e capitale politico" per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Ma le questioni da superare, nonostante siano stati ridotte, restano e come ha detto lo stesso Rubio la settimana scorsa sono "quelle più difficili" a cui occorre ancora "dare una risposta".