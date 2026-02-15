"La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza , spiegando che "oggi la Russia è allo sbando, la sua economia è a pezzi, è tagliata fuori dai mercati energetici europei e i suoi cittadini fuggono".

Per Kallas "la minaccia più grande ora è che Mosca possa ottenere più vantaggi al tavolo delle trattative di quanto abbia raggiunto sul campo di battaglia". "Tutto inizia in Ucraina , ma sappiamo che la meta finale della Russia non è il Donbass", ha proseguito, sottolineando i continui tentativi di sabotare o indebolire i paesi dell'Ue.

L'Unione europea dovrebbe definire le sue richieste chiave alla Russia prima dei colloqui di pace sull'Ucraina. "Ciò che conta di più dell'avere un posto a tavola è sapere cosa chiedere quando ci si siede", ha sottolineato Kallas. "Ecco perché ho proposto agli Stati membri un mandato concreto per le richieste che avremmo rivolto alla Russia. Quindi, chiunque si presenti a quel tavolo, individualmente o bilateralmente, dovrebbe chiedere queste cose ai russi'', ha dichiarato. ''In estone abbiamo un detto che dice che se chiedi molto, ottieni poco; se chiedi poco, ottieni niente; e se non chiedi niente, paghi di più", ha detto.

Rispondendo al discorso di Marco Rubio di ieri, Kallas ha sottolineato con una punta di ironia che "contrariamente a quanto qualcuno sostiene, l’Europa 'woke' e decadente non è destinata a scomparire" e ha ricordato che molti paesi, non solo europei, "vogliono ancora entrare nel nostro club", citando in particolare il Canada. "L'Europa a volte è troppo lenta, questo è certo, e ha bisogno di essere riformata, questo è certo. Ma sappiamo perfettamente cosa siamo e cosa rappresentiamo", ha aggiunto.

Kallas afferma di aver trovato rassicuranti le parole di Rubio. "C'erano messaggi per noi e c'erano messaggi per il pubblico americano. Il messaggio che abbiamo colto da lì è che America ed Europa sono interconnesse. Lo sono state in passato e lo saranno in futuro. Credo che questo sia importante. E' anche chiaro che non la vediamo allo stesso modo su tutte le questioni e che continuerà ad essere così, ma credo che possiamo lavorare partendo da lì", ha aggiunto Kallas.

Almeno 3 morti e 15 feriti in raid russi su Kherson e Zaporizhzhia

Almeno tre persone sono state uccise e altre 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi condotti contro l'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità locali dopo che la Russia ha lanciato 83 droni contro l'Ucraina durante la notte. Secondo l'Aeronautica Militare, le difese aeree ucraine hanno abbattuto o disattivato 55 droni, mentre almeno 25 droni hanno raggiunto i loro obiettivi, colpendo 12 località.

Nell'oblast di Kherson, gli attacchi russi hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre cinque, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture critiche e sociali, nonché aree residenziali, danneggiando due condomini, sei case private, un gasdotto e veicoli privati. Nell'Oblast di Zaporizha, invece, gli attacchi russi hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre sette, hanno riferito le autorità locali .

Il Servizio di Emergenza Statale ha dichiarato che la Russia ha attaccato anche Odessa. A seguito dell'attacco, l'infrastruttura ferroviaria è stata danneggiata e, durante i ripetuti attacchi, un serbatoio di carburante ha preso fuoco, provocando una fuoriuscita di carburante e un incendio.

Russia lancia 83 droni, enormi incendi a Odessa

La Russia ha lanciato 83 droni in diverse località dell'Ucraina durante la notte, ha reso noto l'aeronautica militare di Kiev spiegando che 55 droni sono stati abbattuti o disattivati, ma 25 sono riusciti a colpire di 12 località. Gli attacchi hanno causato enormi incendi a Odessa, la città portuale dell'Ucraina meridionale. Il servizio di emergenza statale dell'Ucraina ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito in questi ultimi attacchi.

A Odessa "una struttura ferroviaria è stata danneggiata e, durante il secondo attacco, un serbatoio di carburante ha preso fuoco: si è verificata una fuoriuscita e l'incendio di prodotti petroliferi", ha detto il servizio di emergenza ucraino.

La scorsa settimana la Russia ha lanciato circa 1.300 droni d'attacco, più di 1.200 bombe guidate e 50 missili, quasi tutti balistici, contro l'Ucraina, il commento su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che la Russia continua a colpire deliberatamente le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, compresi gli impianti di produzione di energia, le sottostazioni e la rete elettrica, colpendo anche le aree residenziali.