Il presidente Usa, in vista dei loro colloqui alla Casa Bianca ha detto di avere "grande rispetto" per il presidente ucraino: "Davvero ho detto che è un dittatore?"

L'accordo quadro tra Usa e Ucraina sulle terre rare è stato finalizzato e sarà firmato dai capi di Stato dei due Paesi oggi. Ad affermarlo il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent a 'Fox Business'.

Il presidente Volodymyr Zelensky, arrivato a Washington nelle scorse ore, dovrebbe discutere dell'accordo ed eventualmente firmarlo durante l'incontro con il suo omologo statunitense, Donald Trump, previsto per oggi. “Il consiglio di governo ucraino ha approvato l'accordo ieri sera. Quindi, ho ricevuto un accordo dal loro ministro dell'Economia (Yuliia Svyrydenko). L'accordo è fatto”, ha dichiarato Bessent.

L'accordo sulle terre rare

Bessent ha poi chiarito che l'accordo riguarda i minerali strategici, il petrolio, il gas e i beni infrastrutturali dell'Ucraina, definendolo “vantaggioso per tutti” in quanto “riunisce il popolo ucraino e la comunità imprenditoriale americana”.

Il segretario al Tesoro aveva presentato la bozza iniziale dell'accordo a Zelensky durante la sua visita a Kiev il 12 febbraio. L'Ucraina ha respinto le prime proposte perché non erano presenti tra le altre cose garanzie di sicurezza.

La riluttanza di Zelensky a sottoscrivere l'accordo ha spinto Trump a scagliarsi pubblicamente contro il presidente ucraino, definendolo un “dittatore” e accusandolo di rifiutarsi di indire le elezioni, riprendendo al contempo la falsa narrativa del Cremlino sull'illegittimità di Zelensky.

Trump: "Davvero ho detto che è un dittatore?"

Trump però, in vista della firma, ha affermato ieri di provare "grande rispetto" per il presidente ucraino. Alla domanda della Bbc se si sarebbe scusato per averlo recentemente definito "dittatore", ha risposto che non riusciva a credere di averlo detto. Ha anche definito Zelensky "molto coraggioso".

Trump ha parlato con l'emittente britannica dopo i colloqui con il primo ministro britannico Sir Keir Starmer sulla fine della guerra tra Ucraina e Russia, prevedendo un "incontro molto positivo" con Zelensky oggi e affermando che gli sforzi per raggiungere la pace "stanno procedendo molto rapidamente". Alla domanda se pensasse ancora che Zelensky fosse un "dittatore", ha risposto: "L'ho detto io? Non ci posso credere".

Cosa sono le terre rare

L'accordo, secondo le bozze circolate e via via perfezionate, prevede l'apertura di un fondo a cui Kiev contribuirà al 50% degli introiti dello sfruttamento delle risorse minerarie di proprietà dello stato, grazie alla "futura monetizzazione" di litio, grafite, cobalto, titanio, terre rare come lo scandio, ma anche gas e petrolio, e delle logistiche associate.

Il fondo potrà essere usato anche per successivi progetti di investimento in Ucraina e gli Stati Uniti si impegnano a sostenere lo sviluppo economico del Paese in futuro. L'intesa non riguarda il flusso già attivo di proventi di attività di estrazione, quindi non le attività già in essere di Naftogaz e Ukrnafta. Non viene citata la quota degli Stati Uniti nel fondo. Ci si riferisce solo ad accordi di "proprietà congiunta" che dovranno essere dettagliati in accordi successivi. Non viene più citata la cifra di 500 miliardi di dollari di 'debito' che Trump aveva chiesto a Kiev in un primo momento come tetto massimo del contributo ucraino al fondo. Così come "il mantenimento, da parte degli Stati Uniti, del 100 per cento degli interessi finanziari" nel fondo.

Ma cosa sono le terre rare? Si tratta di preziosi elementi che vengono ricavati dai depositi minerari e che hanno un ruolo fondamentale per settori strategici: dal nucleare all'industria militare, dalla medicina all'aerospazio.

L'Ucraina è potenzialmente uno dei primi 10 paesi per risorse minerarie ma dopo 3 anni di guerra è difficile arrivare a una mappatura delle ricchezze. L'US Geological Service, la fonte più autorevole in materia, ha sancito che l'Ucraina non ha riserve di terre rare. La vice Premier Yulia Svyrydenko sostiene invece nel dire che le riserve di terre rare valgono 350 miliardi di dollari. Ma che si trovano però nei territori occupati.