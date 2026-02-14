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Anche William e Kate festeggiano San Valentino e sui social condividono una foto inedita

È il secondo anno che la coppia celebra pubblicamente questa ricorrenza

Kate e William - Ipa
Kate e William - Ipa
14 febbraio 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

William e Kate hanno condiviso sui social una loro foto inedita in occasione di San Valentino. Un'immagine in bianco e nero che ritrae il principe e la principessa del Galles sorridenti, seduti uno accanto all'altra all'aperto in abiti casual. A scattarla nell'aprile dello scorso anno ad Anmer, nel Norfolk, è stato il fotografo Josh Shinner. La foto è stata condivisa con la didascalia "Buon San Valentino" insieme all'emoji di un cuore rosa.

La coppia usa spesso il loro account di Instagram per condividere aggiornamenti sul lavoro che svolgono con enti di beneficenza o visite diplomatiche all'estero, ma oggi, 14 febbraio, si sono presi un momento per condividere il loro amore.

È il secondo anno che la coppia celebra pubblicamente questa ricorrenza e anche nel 2025 aveva condiviso una foto sui social. L'immagine condivisa l'anno scorso era stata tratta da un video pubblicato nel settembre 2024, quando la principessa Kate annunciò di aver interrotto le cure contro il cancro. Nell'immagine si vedeva Kate sorridente e William darle un bacio sulla guancia.

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william e kate william kate san valentino
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