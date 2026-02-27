Верховный суд блокирует остановку 37 НПО в Газе, деятельность только частичная

Верховный суд Израиля временно приостановил запрет, наложенный на 37 гуманитарных организаций в секторе Газа, включая «Врачей без границ» (MSF) и Oxfam, которые, таким образом, смогут продолжать свою деятельность, хотя и со значительными ограничениями.

Это решение было принято израильскими властями после отзыва лицензий у НПО за несоблюдение новых правил регистрации, которые также предусматривают передачу персональных данных всех сотрудников. НПО было приказано прекратить свою деятельность к воскресенью.

Судья Верховного суда удовлетворил срочную апелляцию, поданную MSF и другими организациями, вынеся предварительный судебный запрет в ожидании слушания по оспариваемому закону. MSF назвала это решение позитивным, но уточнила, что операции остаются сильно ограниченными. Весь международный персонал уже покинул Газу и вряд ли сможет вернуться.