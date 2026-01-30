Нигер, Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на аэропорт Ниамея

Самопровозглашенное Исламское государство (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение в районе главного аэропорта Нигера. Об этом сообщает Site, занимающийся мониторингом онлайн-активности экстремистских группировок, после того как вскоре после полуночи в четверг свидетельства из Ниамея сообщили о выстрелах и взрывах в районе международного аэропорта Диори Хамани, подтвердив, что примерно через час ситуация нормализовалась.

По данным властей, в ходе боев, продолжавшихся около часа, были убиты 20 нападавших и ранены четверо солдат. Аэропорт, где, среди прочего, находится база ВВС, расположен примерно в десяти километрах от президентского дворца. В Нигере с 2023 года у власти находится генерал Абдурахман Тчиани.

По данным Site, который сообщает о заявлении, поступившем через Amaq, где говорится о "значительном ущербе", "за операцией на военной базе в международном аэропорту Диори Хамани стоят боевики ИГ".