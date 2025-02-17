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Украина: Швеция не исключает отправки войск для поддержания мира

17 febbraio 2025 | 09.59
Redazione Adnkronos
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Швеция не исключает отправки своих войск в Украину для поддержания мира. Об этом заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, выступая на P1 Morgon. Прежде всего, подчеркнула она, необходимо добиться «справедливого и устойчивого мира». Затем обеспечить его сохранение, сказала Мальмер Стенергард.

Слова главы МИД Швеции прозвучали после того, как Великобритания заявила о готовности направить свои войска в Украину для поддержания мира.

«Мы должны сначала договориться о справедливом и устойчивом мире, который будет уважать международное право, который будет уважать Украину и который, прежде всего, гарантирует, что Россия не сможет просто отступить, нарастить новые силы и атаковать Украину или другую страну в течение несколько лет», — заявила Мальмер Стенергард. «Как только мы достигнем этого мира, мы должны будем поддерживать его, и наше правительство ничего не исключает», — добавила она.

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Tag
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