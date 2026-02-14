Sfuma l'oro per la Svezia nella staffetta 4x7,5 km di sci di fondo femminile, oggi sabato 14 febbraio. Le svedesi, nettamente favorite alla vigilia, sono state penalizzate nella seconda frazione per due incidenti della campionessa del mondo Ebba Andersson, punta di diamante della sua nazionale e doppio argento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Andersson è caduta quando era leader della gara e poi, rialzatasi, ha rotto uno sci dopo aver rimontato fino alla seconda posizione.

Una finale surreale quella a Lago di Tesero, in Val di Fiemme, che ha visto anche la rovinosa caduta dello skiman svedese. La gara si è chiusa poi con una medaglia d'argento per la Svezia, dietro alla Norvegia. Tutto grazie al grandioso sprint della bicampionessa olimpica Frida Karlsson. Finlandia sul terzo gradino del podio.