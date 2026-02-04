circle x black
Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle

A due giorni dalla cerimonia inaugurale di San Siro, ecco i primi atleti in gara

04 febbraio 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 4 febbraio, iniziano i Giochi con le prime gare di curling (doppio misto). Previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e di slittino, con alcuni azzurri già in gara. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e streaming.

Milano Cortina 2026, il programma di oggi

Ecco il programma delle prime gare di Milano Cortina 2026, in programma oggi mercoledì 4 febbraio:

19.05 - Curling (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera

Oggi sono previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e slittino, con alcuni azzurri in gara:

11.30 Discesa maschile, prima prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer)

dalle 19.30 Slittino, singolo maschile, prima e seconda prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

Milano Cortina 2026, dove vedere gare di oggi

Per le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non è prevista diretta tv. Lo streaming sarà invece disponibile su Eurosport 1 e Dazn per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, su Discovery Plus ed Hbo Max per sci alpino e curling.

