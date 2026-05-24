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Roland Garros, Cinà al secondo turno: Opelka ko in cinque set

Il tennista azzurro ha battuto l'americano all'esordio

Federico Cinà - Afp
Federico Cinà - Afp
24 maggio 2026 | 18.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Impresa di Federico Cinà, che vola al secondo turno del Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista azzurro, classe 2007 e numero 238 del ranking Atp, ha battuto l'americano Reilly Opelka nel primo turno dello Slam francese imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6-8), 6-4 al termine di una maratona da tre ore e 26 di gioco . Al prossimo turno del torneo Cinà se la vedrà con il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong.

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Arrivato dalle qualificazioni, Cinà paga un po' di emozione cedendo rapidamente il primo set, ma reagisce nel secondo riuscendo a trovare contromisure al letale servizio di Opelka. L'americano è sorpreso e cede i due parziali seguenti 6-4, 6-2. Opelka risponde e si prende il terzo al termine del tie break, portato a casa 8-6, ma si arrende all'impeto dell'azzurro nel quinto e decisivo parziale 6-4, con Cinà che passa così il turno a Parigi. Ecco chi è Federico Cinà.

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