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Federico Cinà, chi è azzurro che ha debuttato con una vittoria al Roland Garros

Il tennista azzurro ha battuto l'americano Opelka nel primo turno dello Slam parigino

Federico Cinà - Afp
Federico Cinà - Afp
24 maggio 2026 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Federico Cinà è la prima sorpresa del Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il talento azzurro, classe 2007 e numero 238 del ranking Atp, ha battuto l'americano Reilly Opelka nel primo turno dello Slam francese imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6-8), 6-4 in tre ore e 26 di gioco . Al prossimo turno del torneo Cinà se la vedrà con il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong. Ma chi è Federico Cinà?

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Roland Garros, chi è Federico Cinà

Nato a Palermo il 30 marzo del 2007, Federico Cinà è figlio dello storico allenatore di Roberta Vinci, Francesco Cinà, e dell'ex giocatrice professionista Susanna Attili. Ha cominciato a giocare a tennis fin da bambino e negli ultimi tre anni ha iniziato una scalata sorprendente. Con tante soddisfazioni raccolte sul percorso. A marzo 2025 aveva ricevuto a sorpresa una wild card per partecipare al Masters 1000 di Miami, il suo esordio nel circuito maggiore (in uno dei tornei più prestigiosi e iconici del calendario Atp).

Prima, Cinà aveva stupito anche a livello giovanile con le semifinali dello Us Open Juniores e gli ottavi di finale del Roland Garros e di Wimbledon. Gli Slam giovanili, per lui, hanno rappresentato solo l'inizio. Cinà non si è mai fermato e ha sfruttato ogni piccolo traguardo per continuare a crescere. L’emblema è l'annata 2024, iniziata al 1.853° posto e chiusa da numero 521. Un anno iconico per il tennis italiano dei grandi e anche per lui, riuscito a conquistare il primo trofeo Itf a Buzau, in Romania.

La stagione 2026 ha preso il via dalle qualificazioni degli Australian Open, dove ha superato all’esordio Lloyd Harris prima di arrendersi al secondo turno, in tre set, contro Adolfo Vallejo.

Nelle settimane successive, ecco una lunga trasferta asiatica per prendere parte a diversi tornei Challenger. A Pune, in India, ha vinto il primo titolo Challenger della carriera, imponendosi in finale su Felix Gill. Pochi giorni fa, il successo nelle qualificazioni del Roland Garros contro Alexis Galarneau è valso l'accesso al main draw del torneo.

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cinà chi è cinà cinà roland garros roland garros roland garros 2026
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