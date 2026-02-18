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Milano Cortina, nella gara di sci di fondo spunta un lupo. Cos'è successo alle Olimpiadi

Nelle qualificazioni della team sprint, l'animale ha tagliato il traguardo con le prime atlete

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18 febbraio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

C'è anche un cane lupo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, mercoledì 18 febbraio, durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un lupo cecoslovacco è entrato in pista per tagliare il traguardo con le prime atlete. Una scena divertente e iconica, tra le tante curiosità olimpiche di questi giorni.

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Milano Cortina, un lupo alle Olimpiadi

A bordo pista, per qualche momento, alcuni spettatori hanno anche temuto il peggio. Il curioso animale (con un nome, Nagzul, e un padrone presente) però non aveva cattive intenzioni. Anzi. Era solo a caccia di coccole, in preda all'euforia della gara olimpica. Il suo arrivo è stato ovviamente immortalato da tutti i presenti tra le risate. Ed è immediatamente diventato virale sui social.

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