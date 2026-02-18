Italia a quota 25 medaglie alle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato il bronzo nella team sprint di sci nordico sul circuito al Lago di Tesero. L'oro è andato alla Norvegia e l'argento agli Stati Uniti. Di un "bronzo spettacolare" ha parlato in un post su X il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. La premier Giorgia Meloni al Forum di Assago per seguire le gare di short track. Cade in semifinale il pattinatore trentino Pietro Sighel ed è eliminato.

Sulle medaglie il presidente della fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha detto: "Arriviamo al più possibile". "Ci sono tante altre gare su cui potenzialmente possiamo andare a medaglia. Ne abbiamo vinto tante, magari un po' inaspettate. Abbiamo perso qualcosa che magari ci si aspettava. Questo è il bello dell'Olimpiadi. Siamo felicissimi, molto felici", ha sottolineato.