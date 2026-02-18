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Milano Cortina, Barp-Pellegrino bronzo nella Team sprint di fondo. Canada batte Italia nel curling maschile. Sighel cade, eliminato - La diretta

Abodi: "Bronzo spettacolare"

Federico Pellegrino ed Elia Barp - (Afp)
Federico Pellegrino ed Elia Barp - (Afp)
18 febbraio 2026 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia a quota 25 medaglie alle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato il bronzo nella team sprint di sci nordico sul circuito al Lago di Tesero. L'oro è andato alla Norvegia e l'argento agli Stati Uniti. Di un "bronzo spettacolare" ha parlato in un post su X il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. La premier Giorgia Meloni al Forum di Assago per seguire le gare di short track. Cade in semifinale il pattinatore trentino Pietro Sighel ed è eliminato.

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Nella gara a squadra di curling maschile l'Italia è uscita sconfitta 8-3 dal Canada.

Sulle medaglie il presidente della fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha detto: "Arriviamo al più possibile". "Ci sono tante altre gare su cui potenzialmente possiamo andare a medaglia. Ne abbiamo vinto tante, magari un po' inaspettate. Abbiamo perso qualcosa che magari ci si aspettava. Questo è il bello dell'Olimpiadi. Siamo felicissimi, molto felici", ha sottolineato.

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