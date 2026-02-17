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Milano Cortina, arriva Trump? Cio: "Chiedete alla Casa Bianca"

Il presidente degli Stati Uniti potrebbe volare in Italia per la finale di hockey

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
17 febbraio 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Donald Trump a Milano per la finale di hockey? E' una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca". Il Cio risponde così alle domande sull'ipotesi di una spettatore speciale per la finale del torneo olimpico di hockey a Milano Cortina 2026. Il Cio spiega di "non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo" commentando così le voci secondo cui il presidente degli Stati Uniti potrebbe volare presto in Italia per presenziare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver 'delegato' al vicepresidente JD Vance la cerimonia d'apertura di San Siro.

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"Non ti aspetterai davvero che commenti i movimenti dei Capi di Stato e non ti deluderò perché non lo farò", la 'melina' del portavoce Cio. "Se hai una domanda su questo, penso che probabilmente dovrai porla alla Casa Bianca", ribadisce il Comitato olimpico internazionale.

"Non so se Trump verrà" in Italia per assistere ai Giochi. "Se verrà sarà ovviamente il benvenuto", dice il vicepremier Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio olimpico di Milano.

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Milano Cortina Cio Trump milano cortina milano cortina 2026 trump milano cortina trump olimpiadi
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