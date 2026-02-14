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Jutta Leerdam, San Valentino a... Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l'oro alle Olimpiadi

Il pugile youtuber e la dedica d'amore alla compagna, già oro olimpico nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio sui 1000 metri

Jutta Leerdam e Jake Paul - Fotogramma/IPA+ Instagram @jakepaul
Jutta Leerdam e Jake Paul - Fotogramma/IPA+ Instagram @jakepaul
14 febbraio 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un oro a Milano Cortina con tanto di record olimpico nel pattinaggio di velocità su ghiaccio nei 1000 metri. Jutta Leerdam è stata fin qui protagonista alle Olimpiadi invernali, facendo parlare di sé per grandiosi risultati in pista e un po' di gossip fuori. Dopo il suo trionfo allo Speed Skating Stadium di Milano, pochi giorni fa, festeggiato tra le lacrime insieme al fidanzato Jake Paul, la star olandese del pattinaggio ha postato oggi nelle sue stories Instagram la cronaca di un San Valentino particolare.

Un San Valentino trascorso nel Villaggio Olimpico, postando le foto di una speciale pin dedicata alla giornata degli innamorati, in versione olimpica, e una dedica del fidanzato Jake Paul. Il pugile-youtuber romanticamente le chiede: "Jutta, vuoi essere il mio San Valentino?". Lei condivide la foto, con tanto di cuori, in attesa di tornare in pista. Una nuova puntata della storia d'amore più seguita (di sicuro in termini di follower) delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

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