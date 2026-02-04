circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare le Olimpiadi

Dal 5 febbraio al 15 marzo eventi, incontri e momenti di intrattenimento

Milano Cortina, in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare le Olimpiadi
04 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piazza Città di Lombardia diventa Casa Lombardia. Per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la piazza coperta più grande d’Europa aprirà le proprie porte offrendo eventi, incontri e momenti di intrattenimento. “Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese” ha detto il presidente Attilio Fontana. Dal 5 febbraio al 15 marzo, al fianco dell’‘Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026’, ci sarà anche una media lounge riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni attrezzate dotate di servizio concierge, connettività e materiali editoriali. La proposta è stata ideata da Letizia Fontanelli di Ideaintegrale e da Francesca Russo di DDN, con un intervento firmato da Progetto CMR e il supporto di Fondazione Fiera Milano. Il tutto, come il resto del percorso che accompagnerà le Olimpiadi, sarà seguito da Lombardia Notizie TV, “il nuovo canale informativo della Regione che, in streaming all’indirizzo lombardianotizietv.it – spiega il direttore della Comunicazione Pierfrancesco Gallizzi - diffonderà informazioni sui Giochi e più in generale notizie riguardanti la Giunta regionale”. Ad animare la piazza trova spazio ‘Casa RTL 102.5’ che, in un progetto firmato da Ottagono Green Architecture, ogni giorno con le emittenti RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sarà punto di riferimento per l’intrattenimento. La sera, poi, uno spazio ‘Après-ski’, con una interpretazione urbana del tradizionale momento di incontro post-sportivo, tra socialità, musica e dj-set.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olimpiadi Paralimpiadi Casa Lombardia Milano Cortina
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza